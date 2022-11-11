O ilde ilk defa kayıt altına alındı

Araştırmalar sürdükçe her geçen gün daha önemli veriler elde ettiklerini anlatan Çelik, "Iğdır'da yapılan güncel çalışmalarla birlikte 340 kuş türünün yaşadığı tespit edildi. Tarafımızca yapılan arazi çalışmaları neticesinde 341. kuş türünün kaydını verdik, bu tür ak kuyruklu kızkuşu" dedi.

ZOR GÖRÜNTÜLENEBİLEN BİR TÜR

Bu kuş türünün Türkiye'de daha önce sadece birkaç noktadan kaydının verildiğini, çok sık görülmeyen ve zor görüntülenebilen türlerden olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu türle ilgili daha önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Çağan Şekercioğlu hocamızın kaydı var. O da 2008 yılında. O yıldan beri Doğu Anadolu'da bu türün kaydı verilmedi. Yaptığımız çalışmalar sayesinde bu türü belirledik. Türkiye'de Tuz Gölü çevresinde kuluçkaya yattığı biliniyor. Türün bu bölgeyi pasaj dediğimiz, yani geçiş bölgesi olarak kullandığını gördük."