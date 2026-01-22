Habertürk
        Iğdır haberleri: Türk bayrağına saygısızlığa tutuklama | SON DAKİKA HABERİ

        Türk bayrağına saygısızlığa tutuklama

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, bir evin balkonundaki Türk bayrağına alıp sokağa atan B.G. isimli şüpheli, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 09:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 09:30
        Türk bayrağına saygısızlığa tutuklama
        Iğdır'da olay, 20 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Tuzluca ilçesinde meydana geldi. Evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağının bir kişi tarafından alınıp sokağa attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre yapılan araştırmada, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. B.G., ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

