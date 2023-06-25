Iğdır'da bol yağışla yeşeren doğa, besicileri göçten ve masraftan kurtardı

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Iğdır'da besiciler, bu yıl etkili olan yağışlarla dağ ve meralar yeşile bürününce kendi otlaklarında kalmayı tercih etti.

Ülkenin küçükbaş hayvan varlığının önemli bir bölümünü barındıran Iğdır'da, son dönemlerde etkili olan yağışlar mera ve dağları yeşile bürüdü.

Geçmiş yıllarda bu mevsimde Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'un yaylalarına giden bazı besiciler, şimdi Iğdır'ın yayla ve meralarında kalmayı tercih etti.

Bu sayede çevre illere gidip otlak kiralamak zorunda kalmayan besiciler, hem hayvanları taşırken oluşan nakliye masrafından hem de yaylaların kira bedelinden kurtuldu.

- "Iğdır'da yaklaşık 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvanımız var"

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır'da kış döneminde istenilen kar yağışının gerçekleşmediğini söyledi.

Özellikle ilkbaharda il genelinde etkili olan bol yağışınsa tarım ve hayvancılığa katkısı olduğunu anlatan Yolcu, "Kentin yüksek kesimlerinde ve normalde kurak geçen yerlerde bu yağışların ot verimine büyük katkısı oldu. Iğdır'da yaklaşık 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvanımız var. Yüksek kesimlerdeki yaylalarımızda bu yağışların büyük etkisi olacaktır. Bu nedenle de daha fazla hayvanımız il dışına çıkmadan burada sezonu geçirecektir." diye konuştu.

- "Yayla parasından ve nakliye masrafından kurtulduk"

Tuzluca ilçesindeki Sarıbulak köyü çiftçilerinden Gafur Çakar da etkili olan yağışlardan memnun olduklarını söyledi.

Sadece meraların değil bozkırın da yeşile büründüğünü anlatan Çakar, şöyle konuştu:



"Ben ve akrabalarım normalde sürülerimizi yılın bu zamanında Kars'ta kiraladığımız yaylalara götürüyorduk. Yağmur iyi yağdı, ot bol olduğu için bu yıl burada kaldık. Her sene bu zaman meralar kuruyordu biz de gidiyorduk. Bu yıl her gün yağmur yağdı, bundan dolayı gitmedik. Yayla parasından ve nakliye masrafından kurtulduk, bundan dolayı çok memnunuz."

Bu yıl etkili olan yağışlardan dolayı dağların bereketlendiğini vurgulayan çiftçilerden Erhan Turan da "Yaylaya gitmemiz gerekirken hala kendi meralarımızdayız. Hayvanlarımız da iyi doyuyor, biz de masraf etmek zorunda kalmadık." diye konuştu.





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