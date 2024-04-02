Otizmli çocuklar, "farkındalık günü" etkinliklerinde eğlendi

Iğdır'da, otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Fidan Otizm Derneğince kentteki çeşitli kurumların destekleriyle Iğdır Kışla Semt Sahası'nda farkındalık etkinliği yapıldı.

Otizmli bireylerinin ailelerin de katıldığı etkinlikte, boyama yapan çocuklar, daha sonra uçurtma uçurdu.

Çocuklar, jandarma ekiplerince hazırlanan parkurda bisiklete ve akülü arabalara bindi.

Özel çocuklar, program sonunda katılımcılarla ellerine aldıkları mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Fidan Otizm Derneği Başkanı Tamer Kaan Turan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenledikleri etkinlikte çocuklara unutamayacakları gün yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu yıl bu etkinliğimizin 3. yılı oldu, Iğdır'da bunu artık geleneksel hale getirdik. Ailelerimiz ve özel çocuklarımız için elimizden gelini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Çocuklardan Emir Ali Tuna etkinlikte çok eğlendiğini anlatarak, "Uçurtma şenliğinde çok güzel uçurtmalar uçurduk ve diğer yapılan oyunlarla çok güzel vakit geçirdik." diye konuştu.