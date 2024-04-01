Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da DEM Partili Güneş başkan seçildi; 2 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP kazandı

        IĞDIR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Mehmet Nuri Güneş, Belediye Başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:08 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da DEM Partili Güneş başkan seçildi; 2 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Mehmet Nuri Güneş, Belediye Başkanı oldu. AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede belediye başkanlığı kazandı.

        Iğdır'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Mehmet Nuri Güneş Belediye Başkanı seçildi. Aralık ilçesinde AK Parti'li Mustafa Güzelkaya, Tuzluca'da AK Parti'li Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve Karakoyunlu ilçesinde MHP'li Bayramali Ballı seçimin galibi oldu.

        MEHMET NURİ GÜNEŞ KİMDİR?

        Iğdır'da 1953 yılında doğan Mehmet Nuri Güneş, HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP'te aktif görev aldı. DTP'de kurucu üyelik yapan ve kurultay delegeliği görevini yürüten Mehmet Nuri Güneş, 2009'daki yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkanı seçildi. Sonrasında BDP'ye geçen Mehmet Nuri Güneş, KCK'ya 21 Ocak 2010'da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının 7 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay'da onaylanmasının ardından başkanlık görevine son verildi. Güneş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da konuştu:
        Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Iğdır Şehir Hastanesi inşaatını inceledi:
        Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Iğdır Şehir Hastanesi inşaatını inceledi:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Iğdır'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Iğdır'da konuştu:
        Bakan Tekin: Bir yıllık maratonda son düzlüğe girdik (2)
        Bakan Tekin: Bir yıllık maratonda son düzlüğe girdik (2)
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Iğdır'da iftar programında konuştu:
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Iğdır'da iftar programında konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Iğdır'da mitinge katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Iğdır'da mitinge katıldı