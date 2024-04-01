Iğdır'da DEM Partili Güneş başkan seçildi; 2 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP kazandı

IĞDIR'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Mehmet Nuri Güneş, Belediye Başkanı oldu. AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede belediye başkanlığı kazandı.

Iğdır'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Mehmet Nuri Güneş Belediye Başkanı seçildi. Aralık ilçesinde AK Parti'li Mustafa Güzelkaya, Tuzluca'da AK Parti'li Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve Karakoyunlu ilçesinde MHP'li Bayramali Ballı seçimin galibi oldu.

MEHMET NURİ GÜNEŞ KİMDİR?

Iğdır'da 1953 yılında doğan Mehmet Nuri Güneş, HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP'te aktif görev aldı. DTP'de kurucu üyelik yapan ve kurultay delegeliği görevini yürüten Mehmet Nuri Güneş, 2009'daki yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkanı seçildi. Sonrasında BDP'ye geçen Mehmet Nuri Güneş, KCK'ya 21 Ocak 2010'da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının 7 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay'da onaylanmasının ardından başkanlık görevine son verildi. Güneş, evli ve 3 çocuk babasıdır.