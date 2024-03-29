Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Iğdır Şehir Hastanesi inşaatını inceledi:

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Iğdır Şehir Hastanesinin inşaat alanında incelemede bulundu.

Kenti ziyaret eden Kırbıyık, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal ve ilgiler tarafından karşılandı.

Zemin etüt çalışmasına başlanan 600 yataklı Şehir Hastanesi inşaatını inceleyen Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır'ın en önemli sorunlarından birinin hastane olduğunu, bunun çözümü için çok hızlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Hastanenin 2024 yılı yatırım programına alındığını ve yatırım programlarının iki kademeden oluştuğunu anlatan Kırbıyık, "Sahada zemin etüt çalışmalarımıza devam ediyoruz, en geç iki ay içerisinde firmadan projeyi teslim almış olacağız. Hemen akabinde de Sağlık Bakanlığı olarak ihale sürecini başlatmış olacağız. Yani öngörüme göre 2026 yılının ortalama sonuna doğru da inşallah bu hastanenin burada hizmete açıldığını göreceğiz." dedi. İnşaatın bitiminde hastanenin sağlık kompleksine dönüşeceğini vurgulayan Kırbıyık, "Hemen yanımızda mevcut devlet hastanemiz var. Proje bitiminde hasta yoğunluğunun artması durumunda, yani pandemi ve afet gibi durumlarda çift yataklı odalar olarak planladığından 700 yataklı kapasiteye ulaşmış olacağız. Bizim hazırlığımız 700 yataklı hastane projesi şeklinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, hastanenin kapalı alanının 105 bin metrekare olacağını dile getirerek şöyle devam etti: "Depreme karşı oldukça dayanıklı ve ona göre hazırlanmış bir bina olacak. Toplam 434 adet zemin deprem izolatörü olacak. 9 şiddetinde bir depremde dahi ayakta kalacak. Hizmette kesinti olmayacak ve sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. 140 poliklinik, 15 ameliyathane, 42 acil müşahede bölümünden oluşacak. 75 yoğun bakım ünitemiz, 40 yataklı bir palyatif servisimiz, 40 yataklı diyaliz ünitesi, 4 yataklı yanık ünitesi olacak. 400 araçlık açık ve kapalı otopark olacak. Bunun yanında Iğdır Milletvekili Cantürk Bey de 80 dairelik lojmanı da sağlık çalışanlarımız için yapacak."

- "Devletin tüm imkanlarını seferber ediyor" Tuzluca ilçesinde de Devlet Hastanesinin yapımının devam ettiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti: "Bunun normalde bitiş tarihi 2025 yılı ama Allah nasip ederse ağustos sonu, eylül ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Yine Aralık ilçemizde yeni bir hastane projemiz var, bunun da proje ihalesi gerçekleştirildi. Şu anda hızlı bir şekilde projesi için çalışılıyor. Onun da yıl içerisinde ihalesini yapmış olacağız. O daha küçük bir hastane olduğu için yapım süreci daha kısa olacak, onu da Aralıklı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yine 7 adet de birinci basamaklı toplum sağlık merkezleri projemiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin tüm dünyadan ileri bir noktada sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ediyor. Kendilerine bir kez daha minnetlerimizi, şükranlarımızı huzurlarınızda sunuyorum ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın sizlere selamlarını iletiyorum."