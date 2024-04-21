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        Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde hayvanlar meralara çıkarıldı

        Iğdır'da çiftçiler, ilkbaharın gelişiyle yeşeren meralarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:43
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        Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde hayvanlar meralara çıkarıldı
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        Iğdır'da çiftçiler, ilkbaharın gelişiyle yeşeren meralarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatmaya başladı.

        Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli köylerde, ağır kış şartlarında hayvanlarına ahırlarda bakan besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını otlaklara çıkararak yayla yolculuğuna hazırlanıyor.

        Kış boyunca ahırlarda bakılan hayvanlar, yeşil örtüyle kaplanan meralarda yaklaşık 1 ay beslenecek.

        Daha sonra Aras Dağlarındaki yaylalara çıkacak sürüler, yazı burada geçirecek.

        Eğrekdere köyünde çobanlık yapan Yakup Tahran, AA muhabirine, son günlerde etkili olan sağanağın yerini güneşli havaya bırakmasıyla yeşeren arazilerde hem yem maliyetini düşürmek hem de sağlıklı beslenmeleri için hayvanlarını ahırlardan çıkardıklarını söyledi.

        Büyük ve küçükbaş hayvanlarını kış aylarında 6 ay boyunca içerde beslediklerini belirten Tahran, ilkbaharın gelmesiyle meralara akın ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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