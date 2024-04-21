Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde hayvanlar meralara çıkarıldı

Eğrekdere köyünde çobanlık yapan Yakup Tahran, AA muhabirine, son günlerde etkili olan sağanağın yerini güneşli havaya bırakmasıyla yeşeren arazilerde hem yem maliyetini düşürmek hem de sağlıklı beslenmeleri için hayvanlarını ahırlardan çıkardıklarını söyledi.

Daha sonra Aras Dağlarındaki yaylalara çıkacak sürüler, yazı burada geçirecek.

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