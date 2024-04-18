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        Özel öğrenciler el sanatları atölyelerinde becerilerini geliştiriyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da özel eğitim meslek okulunda öğrenim gören öğrenciler, seramik ve el sanatları atölyelerinde becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:42
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        Özel öğrenciler el sanatları atölyelerinde becerilerini geliştiriyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da özel eğitim meslek okulunda öğrenim gören öğrenciler, seramik ve el sanatları atölyelerinde becerilerini geliştiriyor.

        Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 37 özel öğrenciye, Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler gibi temel derslerin yanında atölyelerde mesleki eğitim de veriliyor.

        Seramik ve el sanatları atölyelerinde becerilerini geliştiren ve yetenekleri keşfedilen öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem sosyalleşiyor.

        Mezun olduklarında "yardımcı personel" sertifikası verilen özel öğrenciler, tekstil ve seramik atölyelerinde çalışabilecek şekilde eğitiliyor.

        Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Barış Ekici, AA muhabirine, öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerinin yanında mesleki alanda da eğitim aldığını söyledi.

        Öğrencilerin temel eğitimi tamamladıktan sonra meslek okulunda eğitime devam ettiğini belirten Ekici, "Okulumuzda 37 öğrencimize mesleki eğitim veriyoruz, Mili Eğitim camiası olarak bunların meslekleri öğrenerek toplumda yer alacaklarına inanıyoruz ve toplumu da buna inandırmak istiyoruz." dedi.

        - "Amaç, kendi ayakları üzerinde durabileceklerini hatırlatmak"

        Eğitimlerde öğrencilerin yeteneklerinin de keşfedildiğini anlatan Ekici, "Bazı öğrencilerimiz sanatsal yönde daha iyiler, bazı öğrencilerimizin de el becerileri iyi durumda. Bu yeteneklerini de keşfederek başarılı olduğu alanlarda meslek edinmelerini sağlıyoruz. Amacımız bu çocukların da toplumun bir ferdi olduğunu, toplum içerisinde kendi ayakları üzerinde durabileceklerini, meslek edinebileceklerini, sanatsal üretim yapabileceklerini hatırlatmaktır." diye konuştu.

        Özel eğitim öğretmeni Şevket Topuz ise okulda akademik eğitimin yanında 2 atölyede mesleki eğitimler verdiklerini anlattı.

        Öğrencilerin atölyede uzun süre vakit geçirdiğinden bahseden Topuz, "Biz burada akademik beceriden ziyade daha çok el becerilerinin gelişmesini istiyoruz. Sonunda bu okuldan mezun olacaklar ve gelecekte meslek sahibi olarak hayata daha hızlı hazırlanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        El sanatları öğretmeni Sevim Kılıçsevin, öğrencilerin gelecekteki hayatlarında bir meslek edinmesi ve bununla kazanç sağlamasını istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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