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        Metruk binadaki yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı

        IĞDIR'da jandarma ekipleri tarafından metruk binada yakalanan 5 yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:10
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        Metruk binadaki yabancıların çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı
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        IĞDIR'da jandarma ekipleri tarafından metruk binada yakalanan 5 yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kavaktepe köyü bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, kullanılmayan metruk binada gizlenen 5 yabancı uyruklu erkek şüpheliye üst araması yaptı. Bu kişilere ait olduğu tespit edilen sırt çantasında ise 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu ve ve uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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