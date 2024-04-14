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        Iğdır'da kar sularıyla dolan dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuk aranıyor

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, eriyen karlardan suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:16
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        Iğdır'da kar sularıyla dolan dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuk aranıyor
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, eriyen karlardan suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O, tarım arazisinde çalışan ailesiyle birlikteyken kar sularının doldurduğu dere yatağına düştü.

        Köylülerle yaptıkları aramada çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, derede kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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