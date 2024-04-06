Iğdır'da sağlık ekipleri, kurdukları triaj üniteleriyle kızamık hastalığına karşı önlem aldı

Öte yandan, kentte görev yapan bir doktor, yapılan testlerinde kızamık hastalığı görülmesi üzerine izolasyona alındı.

Hastaneye gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, belirti varsa izolasyon odalarına yönlendirilecek.

Bu kapsamda hastanenin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu, binanı içindeki iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünce, olası bir salgın durumuyla mücadele için çalışma başlatıldı.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bahçesine, sağlık ekiplerince kızamık hastalığıyla mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu.

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