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        Iğdır'da sağlık ekipleri, kurdukları triaj üniteleriyle kızamık hastalığına karşı önlem aldı

        Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bahçesine, sağlık ekiplerince kızamık hastalığıyla mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 22:04 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:04
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        Iğdır'da sağlık ekipleri, kurdukları triaj üniteleriyle kızamık hastalığına karşı önlem aldı
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        Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bahçesine, sağlık ekiplerince kızamık hastalığıyla mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünce, olası bir salgın durumuyla mücadele için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda hastanenin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu, binanı içindeki iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu.

        Hastaneye gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, belirti varsa izolasyon odalarına yönlendirilecek.

        Öte yandan, kentte görev yapan bir doktor, yapılan testlerinde kızamık hastalığı görülmesi üzerine izolasyona alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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