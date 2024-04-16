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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Iğdır Üniversitesindeki gençlere seslendi:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır Üniversitesindeki bir programa telefonla bağlanarak sınavlara hazırlanan gençlere, "Bakanlık olarak her zaman gençlerimizin hizmetindeyiz. Spor aktiviteleri, burs ve barınma olarak her zaman gençlerimizle beraberiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:13
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Iğdır Üniversitesindeki gençlere seslendi:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır Üniversitesindeki bir programa telefonla bağlanarak sınavlara hazırlanan gençlere, "Bakanlık olarak her zaman gençlerimizin hizmetindeyiz. Spor aktiviteleri, burs ve barınma olarak her zaman gençlerimizle beraberiz." dedi.

        Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Iğdır Üniversite Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu'nda sınavlara hazırlanan gençlere yönelik eğitim ve motivasyon semineri gerçekleştirildi.

        Ramazan Yetgin, Bayram Meral, İlyas Güneş ve Can Köni de programda öğrencilerle buluştu.

        Programa telefonla bağlanarak gençleri selamlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sınava gireceklere başarılar diledi.

        Gençlere öz güven aşılayan "Benim Hocam" projesini çok güzel bulduğunu ifade eden Bak, "Bu projede emeği geçen ekibi kutluyorum. Biz Bakanlık olarak her zaman gençlerimizin hizmetindeyiz. Spor aktiviteleri, burs ve barınma olarak her zaman gençlerimizle beraberiz. Gençlerimize sınavlarında başarılar diliyoruz. Her zaman zihin açıklığı ve sakin bir şekilde soruları cevaplamalarını tavsiye ediyorum. Iğdır'a, o gençlere, o gençlerin heyecanına biz de buradan heyecanımızı gönderiyoruz, tekrar gençlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından gençler, Bakan Bak'ı Iğdır'a davet etti.

        Daha sonra seminerde konuşmacılar, öğrencilere, sınavlara hazırlık süreci, verimli çalışma yöntemleri, sınav stresini yönetme, belirlenen hedef doğrultusunda ilerleme ve çalışma metodu gibi konularda bilgiler aktardı, yöneltilen soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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