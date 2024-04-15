Iğdır'da uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin yanlarındaki çantalarda 521 kaçak botoks ilacı ve 450 uyuşturucu ile uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi.

Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde köye düzenlenen operasyonda, kullanılmayan bir binada yapılan aramada binanın farklı bölgelerinde gizlenmiş 5 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaktepe köyünde uyuşturucu imalatı ve ticareti ile ilaç kaçakçılığı yapıldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Iğdır'da köy evinde uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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