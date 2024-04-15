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        Iğdır'da uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da köy evinde uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:24 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:24
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        Iğdır'da uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da köy evinde uyuşturucu imalatı ve ilaç kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaktepe köyünde uyuşturucu imalatı ve ticareti ile ilaç kaçakçılığı yapıldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde köye düzenlenen operasyonda, kullanılmayan bir binada yapılan aramada binanın farklı bölgelerinde gizlenmiş 5 yabancı uyruklu yakalandı.

        Şüphelilerin yanlarındaki çantalarda 521 kaçak botoks ilacı ve 450 uyuşturucu ile uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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