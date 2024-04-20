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        Tuz Dağı'nda yerin 80 metre altında yoga

        HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nın tanıtımı için eğitmen Eylem Sarıtaş, yerin 80 metre altında yoga yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:11
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        Tuz Dağı'nda yerin 80 metre altında yoga
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        HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nın tanıtımı için eğitmen Eylem Sarıtaş, yerin 80 metre altında yoga yaptı.

        Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı, geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma çalışmaları sonucunda oluşan birçok mağarayı barındırıyor.

        Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca bu mağaralar, sağlık turizmine hizmet vermek amacıyla 2021 yılında Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

        Yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgi gösterdiği ettiği merkez, bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

        Merkezi arkadaşlarıyla gezen ziyaretçilerden yoga eğitmeni Eylem Sarıtaş, Tuz Dağı'nın 80 metre altında yoga yaptı.

        Sarıtaş, ilk kez yapılan bu etkinlikle bölgenin tanıtımına dikkati çekmeyi hedefliyor.

        Yoga eğitmeni Sarıtaş, AA muhabirine, Doğu Anadolu'nun belli noktalarında keşif yapmak için birkaç arkadaşıyla yola çıktıklarını belirterek, bu gezide Tuz Mağarası'nı keşfettiklerini oldukça ilgi çekici bulduklarını anlattı.

        Yoga yaparken, tuz iyonları sayesinde zihinsel ve bedensel olarak rahatladığını anlatan Sarıtaş, "Ben yoga eğitmeniyim, her zaman matım yanımdadır. Buraya girer girmez akış yapabilir miyiz, nasıl olur şeklinde bir fikir oluştu ve yogamızı yaptık." dedi.

        Yogayı birçok insanın deneyimlemesini isteyen Sarıtaş, "Çünkü terapi merkezi olarak hizmet veriyor. Kendi günlük yoga akışımdan ayrıca fark ettiğim bir şey var, bu tekniklerle tuz iyonları sayesinde daha zihinsel olarak duygu durumu ve beden hissini yaşadım diyebilirim." diye konuştu.

        - "Çevremle buraya organizasyonlar düzenlemeyi planladık"

        Yoga, sporcu ve doğa tutkunu arkadaşlarıyla bölgede çeşitli etkinlikler yapacaklarını aktaran Sarıtaş, şunları kaydetti:

        "Özellikle dağa giriş kısmı farklı bir deneyim. Türkiye'de benzeri var mı bilmiyorum ama kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. İzmir, Antalya ve İstanbul'daki çevremle buraya organizasyonlar düzenlemeyi planladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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