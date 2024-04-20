Tuz Dağı'nda yerin 80 metre altında yoga

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı"nın tanıtımı için eğitmen Eylem Sarıtaş, yerin 80 metre altında yoga yaptı.

Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı, geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma çalışmaları sonucunda oluşan birçok mağarayı barındırıyor.

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca bu mağaralar, sağlık turizmine hizmet vermek amacıyla 2021 yılında Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgi gösterdiği ettiği merkez, bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Merkezi arkadaşlarıyla gezen ziyaretçilerden yoga eğitmeni Eylem Sarıtaş, Tuz Dağı'nın 80 metre altında yoga yaptı. Sarıtaş, ilk kez yapılan bu etkinlikle bölgenin tanıtımına dikkati çekmeyi hedefliyor. Yoga eğitmeni Sarıtaş, AA muhabirine, Doğu Anadolu'nun belli noktalarında keşif yapmak için birkaç arkadaşıyla yola çıktıklarını belirterek, bu gezide Tuz Mağarası'nı keşfettiklerini oldukça ilgi çekici bulduklarını anlattı. Yoga yaparken, tuz iyonları sayesinde zihinsel ve bedensel olarak rahatladığını anlatan Sarıtaş, "Ben yoga eğitmeniyim, her zaman matım yanımdadır. Buraya girer girmez akış yapabilir miyiz, nasıl olur şeklinde bir fikir oluştu ve yogamızı yaptık." dedi.