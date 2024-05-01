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        Gönüllü gençler, Iğdır'da camilerin zarar gören süslemelerini onarıyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da gönüllü gençler ile eğitmenler, "Restore Edilmemiş Cami Kalmasın Projesi" çerçevesinde kentteki camilerin zarar gören ve silinen süslemelerini onarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:04
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        Gönüllü gençler, Iğdır'da camilerin zarar gören süslemelerini onarıyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da gönüllü gençler ile eğitmenler, "Restore Edilmemiş Cami Kalmasın Projesi" çerçevesinde kentteki camilerin zarar gören ve silinen süslemelerini onarıyor.

        Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezindeki hat sanatı, resim ve kalem işi kursuna katılan gençler, namaz için gittikleri camilerde süslemelerde hasarlar olduğunu görünce durumu idarecilere bildirdi.

        Bunun üzerine nisan ayı başında İl Müftülüğü işbirliğinde hayata geçirilen projeyle, hasar görmüş, desenleri ve figürleri silinmiş camiler belirlendi.

        Gönüllü gençler ile resim ve kalem işi sanatı eğitmenleri, tarihi özelliği bulunmayan camilere giderek onarım gereken bölümlere aslına uygun şekilde restorasyon uyguluyor.

        Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün İl Müftülüğünden aldığı liste dahilinde çalışan gönüllüler, haftada 1 camiyi restore ediyor.

        Şimdiye kadar iki cami ile bir mescitte hat ve resim çalışması yapan gönüllüler, kent genelinde restorasyona ihtiyaç duyulan bütün camilerde projeyi devam ettirmeyi hedefliyor.

        Projede gönüllü çalışan Nurgül Akkuş, AA muhabirine, namaza giden gençlerin camilerdeki hasarları fark etmeleri üzerine projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        Hasar görmüş camileri belirleyip buralarda çalışmaya başladıklarını anlatan Akkuş, "Gittiğimiz camilerde hasar görmüş nakış işlemelerini ve kalem işlemelerini yeniden düzenleyip restore ediyoruz." dedi.

        Gençlik Merkezinde görevli resim eğitmeni Şeyma Nur Yılmaz da proje dahilinde camilerin yanı sıra mescitlerde de çalışma sürdürdüklerini belirtti.

        Gönüllülerle önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Gerek tadilatta gerekse bir şekilde bozulan desenlerin ve yazıların tekrar işlemesini, düzeltilmesini, renklendirilmesini yapıyoruz. Iğdır Gençlik Merkezindeki gönüllü gençlerimizle kent genelinde iki cami, bir mescitte çalışma yaptık. Sırada bekleyen camilerimiz var. İnşallah bu şekilde müdürlerimizin de desteğiyle daha güzel işlere vesile olacağız."

        - "Muhteşem bir sanatla gençlerimizin elinde tekrar hayat buldu"

        Çalışma yapılan Hacı Mehmet Camisi'nin imamı hatibi Osman Aydın da camilerinde gönüllü çalışma yapan gençleri tebrik etti.

        Camideki tadilat esnasında bazı süslemelerde hasar oluştuğunu anlatan Aydın, "Arkadaşlar kalem işiyle oldukça hoş bir şekilde tamirat yaptılar. Bütün nakışlar ve yazılar, muhteşem bir sanatla gençlerimizin elinde tekrar hayat buldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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