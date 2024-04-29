Türkiye ve Azerbaycan Sayıştaylarından Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı inşaatının denetiminde işbirliği

Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları arasında Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Uygulama Projesi'nin denetimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki BOTAŞ İstasyonu'nda düzenlenen programa, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile ilgililer katıldı.

Programda, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Uygulama Projesi'nin denetimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, basına kapalı gerçekleşen imza töreni sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları işbirliğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapacağımız işbirliği, güçlerimizi birleştirerek kapasitemizi artırmak için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu girişim, uluslararası denetim standartları çerçevesinde çağdaş denetim metodojilerini ve yeni teknolojilerin sunduğu imkanlarını etkili şekilde hayata geçirmenin bir vesilesi olacaktır. Kurumsal kapasitemizi güçlendirmek suretiyle öncelikle milletimize karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlıyoruz. İkinci olarak, kültür coğrafyamızda yer alan dost ve kardeş ülke Sayıştaylarına model oluşturabilecek yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Bu çabalarımız aynı zamanda önemli miktarda mali katkı sunduğumuz uluslararası kuruluşların denetiminde daha etkili bir inisiyatif almanın yollarını açacaktır."