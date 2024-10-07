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        Iğdır Valisi Ercan Turan, güvenlik güçlerinin eylül ayındaki çalışmalarını anlattı:

        Iğdır Valisi Ercan Turan, polis ve jandarma ekiplerinin eylül ayında yaptığı çalışmaları basınla paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:19
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, güvenlik güçlerinin eylül ayındaki çalışmalarını anlattı:
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, polis ve jandarma ekiplerinin eylül ayında yaptığı çalışmaları basınla paylaştı.

        Vali Turan, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, valilikte düzenlediği toplantıda, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında bir ayda, 11 bin 152 paket kaçak sigara, 5 tabanca, 17 bin 214 litre kaçak akaryakıt, 23 kilo tütün, 60 litre sahte alkol, 4 cep telefonu, 1 av tüfeği ve 2 tarihi sikke ele geçirildiğini söyledi.

        Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye değinen Turan, "Operasyonlarda 7 bin 145 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 18 sentetik ecza, 5 gram bonzai ve 29 kök kenevir ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 63 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir." diye konuştu.

        Eylül ayındaki terörle mücadele ve asayiş operasyonlarını anlatan Turan, şöyle devam etti:

        "Terörle mücadele kapsamında 2 farklı olayda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Terör suçundan aranması olan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 21 küçük 2 orta çaplı operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiştir. Aranması olan 96 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Asayişe müessir suçlara karıştığı tespit edilen 39 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

        Turan, trafikle ilgili sürdürülen çalışmalara yönelik, "25 bin 308 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 4 milyon 729 bin 122 lira cezai işlem uygulanmıştır. 155 araç trafikten men edilmiş, 54 yaralamalı trafik kazasına müdahale edilmiştir." ifadesini kullandı.

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