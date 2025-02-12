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        Iğdır'daki havalimanının uluslararası uçuşlara açılması hedefleniyor

        Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirilmesi süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:23
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        Iğdır'daki havalimanının uluslararası uçuşlara açılması hedefleniyor
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        Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirilmesi süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında, Valilikte düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve ilgililer katıldı.

        Toplantıda, havalimanının uluslararası uçuşlara açılması, bölgenin ticaret, turizm ve ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılar ile güvenlik, altyapı ve kapasite çalışmaları ele alındı.

        Türkiye'nin Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında yer alan Iğdır'daki havalimanının uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı statüsüne geçirilerek bölgeye katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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