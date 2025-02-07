Iğdır FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulübün açıklamasına göre, yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır'daki kulüp tesislerinde çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular antrenmanda pas ve taktik çalışması yaptı.

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