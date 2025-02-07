Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın evinde Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:21 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın evinde Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır'daki kulüp tesislerinde çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular antrenmanda pas ve taktik çalışması yaptı.

        Alagöz Holding Iğdır FK, yarın saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda İstanbul ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Iğdır'da AFAD, UMKE, jandarma ve dağcılar arama-kurtarma tatbikatı yaptı
        Iğdır'da AFAD, UMKE, jandarma ve dağcılar arama-kurtarma tatbikatı yaptı
        Iğdır'ın köyünde kitap okuyan anneler çocuklarının eğitimine güç katıyor
        Iğdır'ın köyünde kitap okuyan anneler çocuklarının eğitimine güç katıyor
        Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı
        Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı
        Iğdır'da bir kişi üzerindeki 300 altın sikkeyle yakalandı
        Iğdır'da bir kişi üzerindeki 300 altın sikkeyle yakalandı
        Iğdır FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı