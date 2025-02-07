Iğdır'da AFAD, UMKE, jandarma ve dağcılar arama-kurtarma tatbikatı yaptı

Iğdır’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve dağcıların katılımıyla arama-kurtarma tatbikatı yapıldı.

Melekli beldesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği arazide kaybolan kişi için AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dağcıların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

JAK'ın hassas burunlu köpeklerinin de desteğiyle bulunan kayıp kişi, ambulansa ulaştırıldı.

Tatbikatta ayrıca katılımcılara, arazi şartları ve doğal afetlerde yaşanabilecek sorunlar ile karşılaşabilecekleri zorluklar anlatıldı.

Daha sonra AFAD binasına geçen katılımcılar, burada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Vali Turan, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremlerin yıl dönümünde depremde şehit olanların aziz hatıralarını tekrar hatırlamak, deprem felaketinin güncelliğini koruduğunu burada sizinle paylaşmak istedik. 11 ilimizi, 14 milyon insanı etkileyen büyük depremin hepimizin yüreğinde bıraktığı derin izleri bu vesileyle tekrar hatırlıyoruz, hatırlatmaya devam ediyoruz.” dedi.

Valilik olarak doğal afetlere karşı gerekli hazırlık ve denetimleri yaptıklarını anlatan Turan, böyle büyük acıların ülkede bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.