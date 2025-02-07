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        Iğdır'ın köyünde kitap okuyan anneler çocuklarının eğitimine güç katıyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da köyde hayata geçirilen projeyle kitap okuyan anneler, çocuklarına eğitimde destek sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:19
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        Iğdır'ın köyünde kitap okuyan anneler çocuklarının eğitimine güç katıyor
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        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da köyde hayata geçirilen projeyle kitap okuyan anneler, çocuklarına eğitimde destek sağlıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda Bilinçli Ebeveynlik" projesini hayata geçirdi.

        Bu kapsamda Yukarı Erhacı köyünde velilere hem kişisel gelişimlerine hem de çocuklarının eğitimine güç katmaları amacıyla pedagojik kitaplar dağıtıldı.

        Köydeki Şehit Piyade Er Erdem Yüce İlkokulunda süren projeyle öğretmenler, kadınların kitaplarla buluşmalarına ve okuduktan sonra değerlendirmelerine rehberlik ediyor.

        Projeyle, kadınların çocuklarının duygusal gelişimlerini daha iyi anlamaları, potansiyellerini desteklemeleri ve eğitime güç katan ebeveynler olmaları amaçlanıyor.

        - "Veliler çok istekli"

        İlkokulun müdürü Baturhan Kumtepe, AA muhabirine, ebeveynleri bilinçlendirmek için proje başlattıklarını söyledi.

        Öğretmenlerin de velilerle kitap okuyarak projeyi sürdürdüğünü ifade eden Kumtepe, "Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatında daha faydalı olmalarını sağlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda projenin daha verimli geçmesi için çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Bu dönem içerisinde üçüncü kitabı bitirdik ve ilk başladığımızdan bugüne velilerimizin daha istekli olduklarını gördük. Projede şimdi 19 kadın velimiz bir araya gelip okulda kitaplar üzerinde analiz edici sohbetler ediyor." dedi.

        Proje sorumlusu sınıf öğretmeni Betül Çeçen ise okudukları kitaplarla çocuklara nasıl ışık olacaklarını öğrenmeye çalıştıklarını anlattı.

        Kitapla bilinçlenerek ilerlediklerini vurgulayan Çeçen, şöyle konuştu:

        "Öncelikle çocuklara dokunmak istedim ve bunu tek başıma başarmanın daha zor olacağını düşündüm, aileleri bu işe katmak istedim. Onları evdeki öğretmen gibi düşündüm ve bu kapsamda destekledim. Kitap okumalarını önerdim. 8 veliyle başladığım bu projede 19 veliye çıktım. Sağ olsunlar, onlardan da olumlu dönüşler gördüm. Kültür seviyeleri arttı, iletişimleri gelişti, en önemlisi çocuklarını daha çok hissederek hayata bakmaya başladılar. Bu benim için en büyük kazanımdır."

        - "Kitaplar sayesinde çocuklarla birbirimize daha yakın oluyoruz"

        Velilerden 4 çocuk annesi Nazile İğde, ilkokul mezunu olduğunu söyledi.

        Projenin kendisine çok büyük katkı sağladığını belirten İğde, şunları kaydetti:

        "Benim okumam vardı ama çok iyi değildi, kendime güvenmiyordum. İlk kitabımı okuduktan sonra öz güven geldi, şimdi üçüncü kitabımı da bitirdim. Bu bana büyük bir katkı sağladı, hatta öyle bir güven geldi ki ehliyet kursuna yazılmaya karar verdim. Gündelik işlerimi bitirdikten sonra aksam saat 7'den sonra çocuklarıma kitap okuyorum çünkü ben onların aynası gibiyim. Çocuklarım ödevlerini bitirdikten sonra gelip benimle kitap okuyor. Hatta bazen kitabımı elimden alıyor çocuğum, 'Anne sen yorulduysan ben sana okuyayım.' diyor, ben de kaldığım yerden bana kitap okumasına izin veriyorum. Böylece birbirimize daha da yakın oluyoruz."

        Hande Güven ise kitaplardan öğrendiklerini evde uygulamaya başladığını ve bunun çocuklarının eğitimine olumlu yansıdığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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