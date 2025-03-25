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        Iğdır'da kayısı bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla beyaza büründü

        Iğdır'da ağaçların çiçek açtığı kayısı bahçeleri, beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:34
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        Iğdır'da kayısı bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla beyaza büründü
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        Iğdır'da ağaçların çiçek açtığı kayısı bahçeleri, beyaz örtüyle kaplandı.

        Yıllık ortalama 50 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştirildiği Iğdır'daki bahçelerde havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçek açtı.

        Kent ekonomisinde önemli yere sahip kayısının yetiştirildiği bahçelerdeki 300 bin civarındaki ağaç beyaz çiçeklerle süslendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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