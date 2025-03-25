Iğdır'da kayısı bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla beyaza büründü
Iğdır'da ağaçların çiçek açtığı kayısı bahçeleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Iğdır'da ağaçların çiçek açtığı kayısı bahçeleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Yıllık ortalama 50 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştirildiği Iğdır'daki bahçelerde havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçek açtı.
Kent ekonomisinde önemli yere sahip kayısının yetiştirildiği bahçelerdeki 300 bin civarındaki ağaç beyaz çiçeklerle süslendi.
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