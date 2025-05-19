Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ölü ya da yaralının olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır Valisi Ercan Turan da yurda gelerek, konuyla ilgili bilgi aldı.

Kısa sürede yayılan alevler çatıda yangına neden oldu.

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