Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Iğdır'da bir öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da bir öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında kaynak yapıldığı esnada çatı malzemesi alev aldı.

        Kısa sürede yayılan alevler çatıda yangına neden oldu.

        Yurttaki öğrenciler tahliye edilip itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla da (TOMA) müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Iğdır Valisi Ercan Turan da yurda gelerek, konuyla ilgili bilgi aldı.

        Ölü ya da yaralının olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece

        Benzer Haberler

        Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Iğdır'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Iğdır'daki "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi
        Iğdır'daki "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi
        TIR'ın çarptığı yaya öldü
        TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Iğdır'da tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü
        Iğdır'da tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü
        Son 20 yılda en çok kuş türü Aras Kuş Cenneti'nde kayıt altına alındı
        Son 20 yılda en çok kuş türü Aras Kuş Cenneti'nde kayıt altına alındı