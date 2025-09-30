Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da takibe alınan şüphelinin adresinde tarihi sikke ve objeler ele geçirildi

        Iğdır'da takibe alınan şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:15 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:15
        Iğdır'da takibe alınan şüphelinin adresinde tarihi sikke ve objeler ele geçirildi
        Iğdır'da takibe alınan şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'nca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 şüpheli takibe alındı.

        Ekipler şüphelinin Tuzluca ilçesindeki adresine düzenledikleri operasyonda, 44 sikke, 136 tarihi eser niteliğinde obje ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

