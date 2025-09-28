Iğdır'da traktör römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde traktör römorkuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde traktör römorkuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Küllük köyü yolunda motosikletiyle hareket eden Muhammed T. (24), A.A. kontrolündeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.