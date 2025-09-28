Habertürk
        Iğdır'daki trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı

        Iğdır'daki trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı

        Iğdır'da, özel harekat polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 15:42 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:51
        Iğdır'daki trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı
        Iğdır'da, özel harekat polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 1’i polis 4 kişi yaralandı.

        Kazımkarabekir Caddesi ile İskender Iğdır Caddesi'nin kesiştiği noktada, özel harekat polis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAT 022 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan polis ile minibüsteki 3 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

