Iğdır'daki trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı
Iğdır'da, özel harekat polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.
Kazımkarabekir Caddesi ile İskender Iğdır Caddesi'nin kesiştiği noktada, özel harekat polis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAT 022 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan polis ile minibüsteki 3 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
