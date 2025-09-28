Iğdır'daki trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazımkarabekir Caddesi ile İskender Iğdır Caddesi'nin kesiştiği noktada, özel harekat polis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAT 022 plakalı minibüs çarpıştı.

