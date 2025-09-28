Traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü
IĞDIR'da önünde giden traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Taştan (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Iğdır-Tuzluca kara yolu Küllük köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Taştan’ın kullandığı motosiklet, önünde giden Ahmet A.'nın (30) kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada Taştan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Taştan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
