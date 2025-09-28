Habertürk
        Traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        IĞDIR'da önünde giden traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Taştan (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:28 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:30
        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Iğdır-Tuzluca kara yolu Küllük köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Taştan’ın kullandığı motosiklet, önünde giden Ahmet A.'nın (30) kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada Taştan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Taştan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

