Iğdır FK'den 3 futbolcu milli takımlara davet edildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de görev alan 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Yeşil-beyazlı ekipte görev yapan Ryan Mendes, Özder Özcan ve Leandro Bacuna, ülkelerinin formalarını terletecek.
Özder Özcan, 25-31 Mart tarihlerinde Slovakya, Macaristan ve İtalya ile karşılaşacak 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi.
Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın Şili ve Finlandiya, Leandro Bacuna ise Curaçao'nun Çin, Avustralya ve İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçları için ülkelerinin milli takımına çağrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.