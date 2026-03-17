        Iğdır'da otomobiliyle alkollü halde polisten kaçarken kaza yapan sürücü tutuklandı

        Iğdır'da 3 gün önce otomobiliyle alkollü halde polisten kaçarken bir kişiye çarpıp yaralayan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Kentte 14 Mart'ta akşam saatlerinde İrfan Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçarken belediye işçisi Yusuf Öztürk'e çarptıktan sonra gözaltına alınan alkollü sürücü Şiyar Güneş'in (28), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu tespit edilen ve adliyeye sevk edilen Şiyar Güneş, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca Şiyar Güneş'e 640 bin lira para cezası kesildiği ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        40 milyon dolar zararda
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Konutta reel düşüşe devam
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı

