        Iğdır Haberleri

        Ağrı Dağı eteklerindeki su maymunu beslenirken görüntülendi

        Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarda beslenen su maymunu görüntülendi.

        Giriş: 15.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Türkiye’nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Ağrı Dağı’nın eteklerindeki sulak alanlar, kuş türlerinin yanı sıra birçok farklı yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede yaşayan en ilgi çekici türler arasında, geçmişte kürk üretimi amacıyla Arjantin ve Şili’den komşu ülkelere getirilen ve zamanla çiftliklerden kaçarak Aras Nehri ile bölgedeki sulak alanlara yerleşen su maymunları da bulunuyor.

        Bilimsel adı koypu olan, halk arasında "esrarengiz fare" olarak nitelendirilen su maymunları, Ağrı Dağı’nın zirvesindeki buzullardan gelen sularla oluşan Bulakbaşı ve Karasu sulak alanlarında yaşamını sürdürüyor.

        Bölgede çalışma yapan AA ekibi, sulak alanda beslenen bir su maymununu kayda aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

