        Iğdır'da polisten kaçan alkollü sürücü, belediye işçisine çarptı

        Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç belediye işçisine çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Iğdır'da polisten kaçan alkollü sürücü, belediye işçisine çarptı

        Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç belediye işçisine çarptı.

        İrfan Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Şiyar Güneş (28), caddede uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Yapılan anons üzerine ekiplerce takip edilen Güneş'in kullandığı araç, aynı caddede Iğdır Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Yusuf Öztürk'e çarptıktan sonra durdu.

        Yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

        Polisin yaptığı kontrolde Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu belirlenen sürücü Güneş'in 2,9 promil alkollü olduğu tespit edildi.


        640 bin lira para cezası kesilen ve 5 yıl içinde 3. kez ehliyetine el konulan araç sürücüsü Güneş, işlemlerin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

