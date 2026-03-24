Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan uzman çavuş Yusuf Açay, törenle memleketine uğurlandı. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda bir süre taşındıktan sonra uçağa konuldu. Şehit Açay'ın naaşı dualarla memleketi Hatay'a uğurlandı. Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve askerler katıldı. İlçede bugün meydana gelen kazada ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel de şehit olmuştu.

