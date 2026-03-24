Ağrı Dağı'ndaki Cehennem Vadisi karla kaplandı
Ağrı Dağı'ndaki Cehennem Vadisi, kar ve buzla kaplı haliyle görüntülendi.
Ağrı Dağı'ndaki Cehennem Vadisi, kar ve buzla kaplı haliyle görüntülendi.
Türkiye'nin en yüksek noktası 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzeyinde bulunan Cehennem Vadisi, yılın dört mevsimi barındırdığı buzullarıyla biliniyor.
Dağın zirvesinden başlayıp 2 bin metresine kadar inen vadi, devasa uçurumları ve kaya yapılarıyla dikkati çekiyor.
Doğaseverlerin ilgi odağı olan ve yıl boyunca mevsimsel olayların yaşandığı vadi, üzerini örten kar ve buz tabakalarıyla görüntülendi.
