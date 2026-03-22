        Alagöz Holding Iğdır FK - Arca Çorum FK maçının ardından

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir seri yakalamak zorundayız." dedi.

        Giriş: 22.03.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında evinde Arca Çorum FK’ye 2-0 mağlup olan Iğdır FK'nin teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim yönetimimde evimizde oynadığımız ilk maçımdı. Galibiyet almamız veya en azından bir puan almamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

        Iğdır FK'nin tam şekillenmiş bir kadrosu olmadığını belirten Karaman, "Bir de Bruno ve Fofana'nın sakatlıkları hamle gücümüzü etkiledi. Eksiklik olarak söylemiyorum, oyuncu eksik olabilir. Çünkü kısıtlı bir kadro yapımız var. En azından onlarla ilk 11 başlasak mağlubiyette hamleyi yaparsın, oyunu riske edersin, çift santrafora dönersin. Buna rağmen ilk devre kalecimiz penaltıyı kurtardı.” diye konuştu.

        Yedikleri ilk golün bireysel hatalardan kaynaklandığına dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:

        "Yediğimiz iki golde de top ayağımızda. Baskı yok, pres yok, topu verdik, golü yedik. İkincisinde de şanssızlık. Kalecimiz kaydı, düştü, orada da golü yedik. Dolayısıyla bir seri yakalamak zorundayız. Milli arayı iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir seri yakalamak zorundayız. Gene bu oyuncularla birlikte yapacağız. Tabii ki birçok eksikliği ben görüyorum, kısa zamanda bunları da geliştirmek lazım."




        - Çorum FK cephesi

        Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar da yaptığı açıklamada, "Hem iyi oyun, hem iyi mücadeleyle kazandığımız için mutluyuz. Penaltıyı atsaydık belki maçı daha erken koparabilirdik ama olmadı. Sonra geri iyi bir dönüş yaptık. İkinci yarıda golleri bulduk. Buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Iğdır'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        Kilit kavşakta dönüş yoğunluğu!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi sorgulanıyor
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Benzer Haberler

        Iğdır FK - Çorum FK maçının ardından
        Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 - Çorum FK: 2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Vali Taşolar tribünde taraftarlarla omuz omuza tezahürat yaptı
        Pamuk Geçidinde yoğun sis etkili oldu
        Dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından tepeli pelikan, Iğdır'da görüntülendi
