Alagöz Holding Iğdır FK - Arca Çorum FK maçının ardından

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir seri yakalamak zorundayız.” dedi.



Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında evinde Arca Çorum FK’ye 2-0 mağlup olan Iğdır FK'nin teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim yönetimimde evimizde oynadığımız ilk maçımdı. Galibiyet almamız veya en azından bir puan almamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.



Iğdır FK'nin tam şekillenmiş bir kadrosu olmadığını belirten Karaman, "Bir de Bruno ve Fofana'nın sakatlıkları hamle gücümüzü etkiledi. Eksiklik olarak söylemiyorum, oyuncu eksik olabilir. Çünkü kısıtlı bir kadro yapımız var. En azından onlarla ilk 11 başlasak mağlubiyette hamleyi yaparsın, oyunu riske edersin, çift santrafora dönersin. Buna rağmen ilk devre kalecimiz penaltıyı kurtardı.” diye konuştu.



Yedikleri ilk golün bireysel hatalardan kaynaklandığına dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:



"Yediğimiz iki golde de top ayağımızda. Baskı yok, pres yok, topu verdik, golü yedik. İkincisinde de şanssızlık. Kalecimiz kaydı, düştü, orada da golü yedik. Dolayısıyla bir seri yakalamak zorundayız. Milli arayı iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir seri yakalamak zorundayız. Gene bu oyuncularla birlikte yapacağız. Tabii ki birçok eksikliği ben görüyorum, kısa zamanda bunları da geliştirmek lazım."









- Çorum FK cephesi



Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar da yaptığı açıklamada, "Hem iyi oyun, hem iyi mücadeleyle kazandığımız için mutluyuz. Penaltıyı atsaydık belki maçı daha erken koparabilirdik ama olmadı. Sonra geri iyi bir dönüş yaptık. İkinci yarıda golleri bulduk. Buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Iğdır'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

