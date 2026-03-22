        Dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından tepeli pelikan, Iğdır'da görüntülendi

        Dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından tepeli pelikan, Iğdır'da kayıt altına alındı.

        Giriş: 22.03.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Tepeli pelikan (Pelecanus crispus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde "tehdide açık" koduyla yer alıyor.


        Kanat açıklığı 3 metrenin üzerine çıkan tepeli pelikanlar, 11 kilogramın üzerindeki ağırlıklarıyla uçabilen en ağır kuşlarından biri olarak biliniyor.

        Bu tür, genellikle Hindistan, Asya ve Avrupa'da yaşıyor.


        Iğdır'da havaların ısınmasıyla göç hareketliliğinin yaşandığı bugünlerde gözlem yapan araştırmacılar, grup halinde gezen tepeli pelikanları da kayda aldı.

        Pelikanlar, Karasu Sulak Alanı ve Aras Kuş Cenneti'nde görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İstanbul Fatih'te bina çöktü!
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"

