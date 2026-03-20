Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri'nde ilkbahar güzelliği

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, üzerini örten karların erimesiyle ilkbahar renklerine büründü. Kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Iğdır'daki düşük rakımlı alanlarda ilkbahar mevsimi yaşanıyor. Kışın beyaz örtüyle kaplı Gökkuşağı Tepeleri'nde de hava sıcaklığının artmasıyla karlar erimeye başladı. Yeşilin yanı sıra kahverengi tonlarıyla farklı güzellikler sunan tepeler dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.