        Iğdır Haberleri

        İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geçiyor

        Avustralya'da düzenlenen 2026 Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, Iğdır'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na hareket etti.

        Giriş: 18.03.2026 - 13:56 Güncelleme:
        İran hava sahasının kapanması nedeniyle Avustralya'dan Malezya'ya, oradan da Umman'a geçen İran Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi, ardından Türkiye'ye ulaştı.

        Iğdır Havalimanı'na gelen ve aralarında Avustralya'ya iltica etmek için başvuru yapıp vazgeçen kadın sporcuların da bulunduğu öğrenilen kafile, buradan araçlarla ülkelerine geçiş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

