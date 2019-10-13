Trafik kazası şehir polis kamerasına yansıdı

Iğdır’da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir polis kamerasına yansıdı.
Kaza, Iğdır merkez Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi. IğdırTuzluca karayolu Yaycı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, Tuzluca istikametine seyir halinde olan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan araç çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan su kanalına savruldu. Yaşanan kaza anları şehir polis kamerasına yansıdı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
IĞDIR
13 Ekim 2019 Pazar
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