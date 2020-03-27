Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da bir eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Sosyal mesafenin korunma amacıyla yazılı afiş asılan eczanede zemine de bantla birer metre mesafeyle işaret konuldu.

Merkeze bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bir eczane, tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları boşluktan yapıyor. Ayrıca sosyal mesafenin korunması amacıyla zemine uyarı işareti bırakıldı. 'Diğer hastalarla ve banko ile aranızda 1 metre mesafe bırakınız' yazılı afiş asılarak, zemine bantla birer metre mesafeyle işaret konuldu.

Covid-19 salgını nedeniyle bu şekilde önlem aldıklarını söyleyen eczacı Zehra Çınkıl, "Covid-19 hem ülkemizi hem de dünyayı tehdit eden bir virüs. Hem çalışanlarım hem kendim günde yaklaşık 100 hastayla temas halinde oluyoruz. Bu ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Fakat biz sağlıkçıyız, ne olursa olsun hizmete devam etmemiz gerekiyor. Hem hastalarımız hem kendimiz için önlem alalım dedik. Biz de hastalarımıza bulaştırabililiriz. Bizden de hastalarımıza virüsün geçmemesi için en iyi önlemin bu olduğunu düşündük. Umarım bu süreçte kimse zorlanmaz ve sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatır" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN

2020-03-27 09:33:20



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