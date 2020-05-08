Tuzluca’da camiler dezenfekte edildi

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında cami ve Kur’an kursları dezenfekte edildi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine Tuzluca ilçesinde bulunan cami ve Kur’an kurslarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Tuzluca Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs ile mücadele kapsamında belediye ekiplerince camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda temizlik ve virüse karşı dezenfektan yapıldı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.