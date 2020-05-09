Tuzluca’dan videolu “Evde Kal Tuzluca” mesajı

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Iğdır Tuzluca’da birçok meslekten ve vatandaştan oluşan kişiler, çektikleri videoda 'Evde Kal Tuzluca' mesajı verdi.

Iğdır Tuzluca ilçe Müftülüğü yeni tip korona virüse (Covid19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekmek için video çekti. Tuzluca ilçe Müftülüğü Tuzluca’nın farklı yerlerinde çektikleri videoları birleştirerek 'Evde Kal Tuzluca' mesajı verdi. Vatandaşlar çektikleri video ile korona virüse (Covid19) karşı alınması gereken önlemlere bir daha dikkati çekmiş oldu.

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