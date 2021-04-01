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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı

İHA

Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı

TürkiyeAzerbaycan arasında seyahat protokolünün tamamlanması ile birlikte, 1 Nisan itibariyle iki ülke arasında yeni tip kimlik kartı ile seyahat başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakü ziyaretinde iki ülke arasında seyahatlerin kimlik kartıyla yapılabilmesine olanak tanıyan protokole imza atıldığı açıklanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

“Yeni tip kimlik kartları yeterli olacak”
Azerbaycan ile Türkiye vatandaşları doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartları ile yapabilecek.
Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, “İkinci Karabağ zaferinden sonra 10 Aralık 2020’de Türkiye ve Azerbaycan karşılıklı olarak 90 günlük vize muafiyetini hayata geçirmiş oldu. Bu anlamda 1 Nisan 2021 itibari ile bu kanunlaşmış oluyor. Karşılıklı olarak hem Türkiye hem Azerbaycan vatandaşları 90 günlük vize muafiyetinden yararlanarak ve faydalanarak iki ülke arasında giriş çıkış yapabilecekler. Bu aslında iki devlet bir millet şiarının gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Yeni kimlik kartları ile girebilecekler. Ama üçüncü bir ülke üzerinden gidiliyorsa mutlaka pasaport olması gerekiyor burada yanılgıya düşmeyelim. Bir form olacak yani giriş çıkış formu, bu şekilde Azerbaycan’a giden veya Türkiye’ye gelen vatandaşların formu mutlaka yanında bulundurmaları gerekiyor. Çünkü girerken ve çıkarken mühür vurulacak. Bir nevi pasaportun farklı bir versiyonu gibi algılandı. Bu anlamda Türkiye Azerbaycan’ın geleceği ve Türk dünyasına yön verdiğini görüyoruz. Iğdır‘da ve Türkiye’de büyük bir mutlulukla karşılandı bu durum. Her ne kadar 1 Nisan itibari ile kanunlaşmış olsa da aslında pandemi sürecinden dolayı 1 Haziran’a kadar tekrar uzatıldı. 1 Haziran itibari ile bu tamamen gerçekleşmiş olacak. Azerbaycan’da ikametgahı olanlar hastası olan veya Azerbaycan vatandaşı olan rahat bir şekilde gidip gelecek. Türkiye'de aynı şartlar geçerli. Bu şekilde ülkelerimize ve bütün dünyaya Türk dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

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