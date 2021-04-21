Erezyon sahasına Antep fıstığı fidanı dikildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'ın Aralık ilçesi Kaymakamlığı tarafından çeşitliliği arttırmak için erozyon sahasına Antep fıstığı fidanı dikildi.

Iğdır’ın Aralık ilçesi Erozyon sahasında çeşitliliği arttırmak için Kaymakamlık tarafından Antep fıstığı fidanı dikildi. Kaymakamlık tarafından Tarımsal üretimde İlçede ki çeşitliliği artırmak amacıyla Erozyon sahasına Antep fıstığı fidanı dikimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.