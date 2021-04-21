Erezyon sahasına Antep fıstığı fidanı dikildi

Iğdır'ın Aralık ilçesi Kaymakamlığı tarafından çeşitliliği arttırmak için erozyon sahasına Antep fıstığı fidanı dikildi.
Iğdır’ın Aralık ilçesi Erozyon sahasında çeşitliliği arttırmak için Kaymakamlık tarafından Antep fıstığı fidanı dikildi. Kaymakamlık tarafından Tarımsal üretimde İlçede ki çeşitliliği artırmak amacıyla Erozyon sahasına Antep fıstığı fidanı dikimi yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.