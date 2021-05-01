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Iğdır'da Keklik avlayan 2 şahsa 11 bin 328 lira ceza kesildi

İHA

Iğdır'da Keklik avlayan 2 şahsa 11 bin 328 lira ceza kesildi

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyü domuz burnu mevkiinde jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile keklik avlayan 2 kişi yakaladı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri canlı mühre kullanılarak kaçak avcılık yapan 2 şahsı tespit etti. Yapılan aramalarda 4 adet canlı mühre ve misinadan yapılmış tuzak ele geçirildi. Şahıslara 7 bin 504 TL idari, 3 bin 824 TL tazminat olmak üzere toplam 11 bin 328 TL para cezası uygulandı. Ele geçirilen kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, Keklikler ise doğaya salındı.

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