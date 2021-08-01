Iğdır’da KPSS maratonu başladı

Iğdır’da KPSS adayları sınava girmek için sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri alanlarda hazır bulundular.

Tüm Türkiye’de ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığı tarafından yapılan KPSS oturumunda adaylar 120 soru için 130 dakika boyunca ter dökecek. Iğdır’da da sınava girecek adaylar sınava girecekleri noktalarda hazır bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında içeriye alımların başlamasıyla birlikte okul önlerinde de uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Girişte görevliler tarafından önce maske dağıtımı yapıldıktan sonra adayların evrakları kontrol edilerek sınav salonlarına alımlar gerçekleştirildi.



"Umarım herkes verdiği emeğin karşılığını alır"

KPSS’ye bu yıl ilk kez gireceği için tatlı bir heyecan yaşadığını belirten adaylardan Yunus Altay, “Adım Yunus Altay. Kars Kafkas Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksekokulu mezunuyum. Bu yıl ilk defa sınava gireceğim. İlk defa gireceğim için ister istemez içimizde tatlı bir heyecan var. İnşallah sınava girip hakkını vererek sınavdan çıkarız. Sınava giren bütün arkadaşlarıma ve öğretmen arkadaşlarımın sınavları inşallah çok güzel geçer. Umarım herkes verdiği emeğin karşılığını alır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.