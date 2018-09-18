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İhbar tazminatı nasıl alınır?

İşçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmesi zorunlu olduğu ödemeye ihbar tazminatı denir. Peki ihbar tazminatı nasıl alınır? Merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz...

18.09.2018 - 01:18 | Güncelleme:

İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır. Bu durum tam tersi için de geçerlidir. Yani işçi kanununda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işin bırakılması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır. İşçi ve işveren arasında anlaşmazlık konusu olan ve zaman zaman mahkeme boyutuna taşınan ihbar tazminatının nasıl alınacağı ile ilgili bilmeniz gerekenler yazımızda... İşte ihbar tazminatı nasıl alınır? sorusunun cevabı...

İHBAR TAZMİNATI NASIL ALINIR?

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

- İşi 6 aydan daha az sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından itibaren 2 hafta sonra,

- İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından itibaren 4 hafta sonra,

- İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından itibaren 6 hafta sonra,

- İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından itibaren sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş kabul edilir.

 

Buna göre işveren sizi işten çıkarmadan önce kıdeminize göre size bildirim yapmalıdır. Yani, sizi işten çıkaracağını size önceden bildirmek zorundadır. İşte bu bildirimleri yapmadan sizi işten çıkarmak isterse; yukarıda belirtilen süreler kadar ücretinizi size peşin olarak ödemek zorundadır. Ödemezse, işten ayrıldıktan sonra bu sürelere ait ücretlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz.

Ancak işyerinden bu sürelere uymadan işten ayrılma durumunda işveren sizden aynı sürelere ait ücretleri talep etme hakkına sahiptir.

Yani ihbar tazminatı karşılıklı olarak istenebilir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf bu sürelere dikkat etmelidir.

Kendisi ayrılan işçi karşı taraftan ihbar tazminatı talep edemez. Haklı nedenle dahi ayrılsa ihbar tazminatı alamaz.

Eğer işveren sizi İş Kanununun 25. maddesi gereğince haklı nedenle işten çıkarıyorsa da ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Ayrıca deneme süresi içinde de ihbar tazminatı karşılıklı olarak söz konusu değildir.

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