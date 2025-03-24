BDDK ihtiyaç kredisi vade sayılarını güncelledi: Krediler kaç aya kadar vadelendirilecek?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Yapılan değişiklikle, kredi vade süreleri uzatılarak tüketicilerin aylık taksitlerini düşürmeleri ve ödemelerini daha rahat planlamaları sağlandı. Bu adım, bireysel kredi kullanıcılarına daha esnek ve erişilebilir finansal çözümler sunmayı amaçlıyor. İşte, güncellenen kredi vade süreleri…
BDDK, kredi vadelerine yönelik yeni bir düzenlemeye imza attı. Güncellenen vadeler sayesinde tüketiciler, kredi borçlarını daha uzun süreye yayarak aylık taksitlerini azaltabilecek. Buna göre; kredi tutarı 125 bin TL ve altı, 125 bin TL üstü ve 250 bin TL altı ve 250 bin TL üstü olan miktarlar farklı sayılara bölünebilecek. İşte, 2025 bireysel kredi taksit tutarları...
BDDK DÜZENLEMESİNE GÖRE KREDİ VADELERİ KAÇ AY OLDU?
BDDK'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;
Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
KREDİ LİMİTİ VE VADELENDİRME SAYISI KAÇ OLDU?
- Kredi tutarı 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için 36 ay,
- Kredi tutarı 125 bin Türk Lirasının üzerinde olup 250 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için 24 ay,
- Kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay.