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İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber: Yüzde 30 zam yapıldı! Hesaplara 3 bin 708 TL yattı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli nakit yardımları yapılıyor. Son olarak gelen bilgilere göre verilen SED yardımına yüzde 30 zam yapıldı ve ücretler hesaplara yattı.

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  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber: Yüzde 30 zam yapıldı! Hesaplara 3 bin 708 TL yattı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri başladı. Gelen son bilgilere göre; ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen yardım yüzde 30 zamlı haliyle hesaplara aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED yardımı kapsamında 434 milyon 39 bin lira yatırıldığını ve 160 bine yakın çocuğun bu yardımdan yararlandığını dile getirdi.
  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber: Yüzde 30 zam yapıldı! Hesaplara 3 bin 708 TL yattı!

    2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

    SED yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL, ilköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuklar için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuklar için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödenmektedir.
  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber: Yüzde 30 zam yapıldı! Hesaplara 3 bin 708 TL yattı!

    SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SED yardımı başvuruları için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilirsiniz. Başvuruda istenen belgeler şu şekildedir;
  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber: Yüzde 30 zam yapıldı! Hesaplara 3 bin 708 TL yattı!

    *Dilekçe

    *T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    *Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

    *İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler
  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber: Yüzde 30 zam yapıldı! Hesaplara 3 bin 708 TL yattı!

    SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından yararlanabilecekler şu şekildedir;

    Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

    Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

    Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kursların

    Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

    Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

    Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

    Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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