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İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail saldırılarının durdurulması için BM'ye başvurulacağını duyurdu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT),BM Güvenlik Konseyi İsrail'in Filistin'e saldırılarını durdurma konusunda sorumluluk üstlenmediği takdirde, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacağını açıkladı

İİT'den İsrail açıklaması: BM'ye başvuracağız - Haberler
İİT'den İsrail açıklaması: BM'ye başvuracağız
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AA

İİT, Suudi Arabistan'ın talebiyle Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlenen olağanüstü toplantının ardından sonuç bildirisi yayımladı.

AA'nın haberine göre bildiride, "BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenemezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırılardan sorumlu tutulması için önlemler alınması istenilen bildiride, İsrail'e, Filistin'e ve halkına verdiği zarardan ötürü hesap sorulması konusunda şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası mahkemeler aracılığıyla uluslararası hukukun işletilmesi ve BM'ye bağlı kuruluşların baskısı yoluyla İsrail, Filistin'in kamu ve özel haklarının yanı sıra altyapısına verdiği zarardan dolayı tazminat ödemeye zorlanmalıdır."

Bildiride, uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesi talep edilerek, "İsrail, Filistin halkına yönelik sistematik bir şekilde işlediği suçlardan, özellikle abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı barbarca saldırılarla bölgede durumun kötüye gitmesinden tamamen sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in ramazan ayında başlattığı Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerin ve Filistinlilere yönelik saldırıların dini hassasiyetleri kışkırtarak uluslararası insan haklarını açıkça ihlal ettiği vurgulanan bildiride, Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif'in kutsallığına saygısızlık eden ve bu yerlerin tarihi ve hukuki statüsüne zarar veren ihlallerin durdurulması talep edildi.

Bildiride, alınan kararların uygulanması için İİT Genel Sekreteri’nin Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, BM Genel Sekreteri, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve diğer ilgili tüm yetkililerle gereken temasları ivedilikle başlatacağı duyuruldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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