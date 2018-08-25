IK Frej Taby - Halmstads maçı ne zaman?

IK Frej Taby ve Halmstads, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. IK Frej Taby 22 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Halmstads 31 puanda ve 5. sırada. IK Frej Taby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Halmstads, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 544 kodlu maçı oynayanlar; IK Frej Taby galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Halmstads galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

IK Frej Taby son haftadaki Halmstads müsabasında 5-2 kazandı.

Halmstads, IFK Varnamo karşılaşmaında 5-2 kazandı.

IK Frej Taby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. IK Frej Taby, kendi sahasında 16 gol attı, 18 gol yedi.

Halmstads, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Halmstads 15 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ